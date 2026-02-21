Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: 18 milyon euroluk zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'nin Angers'tan büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Nottingham Forest karşısında sahaya çıkan Fransız santrforun sözleşmesindeki "zorunlu satın alma" maddesinin aktif hale geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fransa'nın Angers takımından kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Nottingham Forest maçıyla birlikte gündemin ilk sırasına oturdu. Sarı-lacivertlilerin 3-0 kaybettiği maçta sergilediği performansın ötesinde, genç oyuncunun kontratında bulunan kritik madde dikkat çekti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Cherif'in sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonu, Nottingham Forest karşılaşmasıyla birlikte otomatik olarak yürürlüğe girdi.
4 milyon euro kiralama bedeli ödenen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro. Böylece genç santrforun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 22 milyon euro oldu.
Kadıköy'de Premier Lig ekibine karşı 90 dakika sahada kalan Sidiki Cherif, etkisiz kaldı. 25 defa topla buluşan Fransız oyuncu, 1 şut attı.