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  3. 13 Mayıs 2020 00:56

Fenerbahçe'de sol bek krizi çözülüyor!

Bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe'de sol bek krizi çözülüyor!

Bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor.

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Fenerbahçe'de sol bek krizi çözülüyor!

İlk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında yalnızca 3 puan toplarken, şampiyonluktan oldukça uzak bir görüntü sergiliyor.

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Fenerbahçe'de sol bek krizi çözülüyor!

Hal böyle olunca, gözünü önümüzdeki sezona diken sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve ekibi çalışmalara şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'de sol bek krizi çözülüyor!

Özellikle yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler için birçok isim yazılıp çizilirken, taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında şüphesiz Kwadwo Asamoah geliyor.

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