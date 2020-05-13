Fenerbahçe'de sol bek krizi çözülüyor!
Bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor.
Bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor.
İlk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında yalnızca 3 puan toplarken, şampiyonluktan oldukça uzak bir görüntü sergiliyor.
Hal böyle olunca, gözünü önümüzdeki sezona diken sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve ekibi çalışmalara şimdiden başladı.