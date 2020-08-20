Fenerbahçe'de Sosa'nın ardından 5 transfer daha
Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.
Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mame Baba Thiam, Sinan Gümüş'ü kadroya katan sarı-lacivertli takım son olarak Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.
Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Sosa'nın ardından transfer taarruza son sürat devam edecek.