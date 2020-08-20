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  3. 20 Ağustos 2020 12:10

Fenerbahçe'de Sosa'nın ardından 5 transfer daha

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.

Fenerbahçe'de Sosa'nın ardından 5 transfer daha

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.

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Fenerbahçe'de Sosa'nın ardından 5 transfer daha

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mame Baba Thiam, Sinan Gümüş'ü kadroya katan sarı-lacivertli takım son olarak Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'de Sosa'nın ardından 5 transfer daha

Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Sosa'nın ardından transfer taarruza son sürat devam edecek.

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Fenerbahçe'de Sosa'nın ardından 5 transfer daha

Fenerbahçe'nin flaş transfer operasyonunda başrolü Emre Belözoğlu oynuyor ve hedefteki isimlerle birebir görüşmeler sağlıyor.

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