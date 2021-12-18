Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Szalai Kadıköy'den ayrılıyor
Fenerbahçe'de ve EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yeni isimler çalışmaları devam ettiriyor. Fenerbahçe'de ve EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde adı Premier Lig devi Chelsea ile anılan 23 yaşındaki Macar oyuncu Szalai'nin transfer olacağı iddia edilmiş fakat daha sonra Fenerbahçe tarafından böyle bir transferin söz konusu olmadığı açıklanmıştı.
İtalyan basını, Attila Szalai için bomba bir iddia ortaya attı. Calcio Napoli'nin bir haberine göre bu sezon şampiyonluğa oynayan Napoli'nin Attila Szalai ile ilgilendiğini yazdı.
Napoli'de savunmanın bel kemiği olan Kostas Manolas'ın eski takımın Olympiakos'a dönmesinin ardından Napoli buraya yeni bir transfer için harekete geçti.