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  3. 14 Mayıs 2018 10:44

Fenerbahçe'de Tayfun Korkut bombası !

Bayaern Münih'i deplasmanda 4-1 yenen Stutgart'ın teknik direktörü Tayfun Korkut, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da dikkatini çekti.

Fenerbahçe'de Tayfun Korkut bombası !

Aziz Yıldırım, Stuttgart'ı küme düşme hattından alıp 7. yapan eski futbolcuları ile 'irtibat kurulmasını' istedi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de Tayfun Korkut bombası !

Alman Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve geldiği son 14 haftada 31 puan toplayıp ligi 7. bitirdi.

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Fenerbahçe'de Tayfun Korkut bombası !

Takımı küme düşme korkusu yaşarken Avrupa Ligi sınırına getiren 4 yaşındaki Türk teknik adamın yönetimindeki Stuttgart, son hafta maçında ise Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 yenerek büyük sükse yaptı.

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Fenerbahçe'de Tayfun Korkut bombası !

GELSİN MİSAFİR EDELİM

Bayern, bu sezon ilk kez 4 gol yerken, Korkut'un başarısı Fenerbahçe Başkanın Aziz Yıldırım'ın da ilgisini çekti.

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