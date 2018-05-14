Fenerbahçe'de Tayfun Korkut bombası !
Bayaern Münih'i deplasmanda 4-1 yenen Stutgart'ın teknik direktörü Tayfun Korkut, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da dikkatini çekti.
Aziz Yıldırım, Stuttgart'ı küme düşme hattından alıp 7. yapan eski futbolcuları ile 'irtibat kurulmasını' istedi. (Fotomaç)
Alman Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve geldiği son 14 haftada 31 puan toplayıp ligi 7. bitirdi.
Takımı küme düşme korkusu yaşarken Avrupa Ligi sınırına getiren 4 yaşındaki Türk teknik adamın yönetimindeki Stuttgart, son hafta maçında ise Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 yenerek büyük sükse yaptı.