Fenerbahçe'de teknik direktör bir kez daha değişiyor

I Fenerbahçe yönetimi, lider Trabzonspor'un puan olarak çok geride kalmasının ardından 19 Aralık 2021'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Takımı geçici olarak 12 Ocak 2022'ye kadar Zeki Murat Göle çalıştırdı.