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  3. 10 Ekim 2019 17:12

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı

Sezon öncesi Hasan Ali Kaldırım'ı sonrasında birçok oyuncusunu sakat veren Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yönetimden devre arasında sol bek transferi istedi. Yönetim Yanal'ın istediği üzerine, sol bek transferi için çalışmalara başladı. .

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı

Sezona silbaştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefiyle giren sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında 11 puanla 5. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı

Baskılı oyununun meyvelerini şu ana kadar alamayan Fenerbahçe'de hücumdaki çeşitlilik memnuniyet yaratırken savunma hattındaki zaafiyet göze çarptı.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Ersun Yanal'ın savunma kurgusundaki planları bozarken o bölgede Nabil Dirar görev aldı.

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