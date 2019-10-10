Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı
Sezon öncesi Hasan Ali Kaldırım'ı sonrasında birçok oyuncusunu sakat veren Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yönetimden devre arasında sol bek transferi istedi. Yönetim Yanal'ın istediği üzerine, sol bek transferi için çalışmalara başladı. .
Sezona silbaştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefiyle giren sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında 11 puanla 5. sırada yer aldı.
Baskılı oyununun meyvelerini şu ana kadar alamayan Fenerbahçe'de hücumdaki çeşitlilik memnuniyet yaratırken savunma hattındaki zaafiyet göze çarptı.