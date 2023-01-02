Fenerbahçe'de transfer hamlesi: Jesus onun için her şeyi yapacak
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni yıla girilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirmek istiyor. Kanarya yapacağı hamlelerle birlikte şampiyonluk yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un yönetime transfer raporunu sunduğu belirtildi. (A Spor)
Fenerbahçe'de gündemin en önemli maddelerinden biri ise stoper transferi.Konuyla ilgili son gelişmeyi Afrika basını duyurdu. Africafootunited'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq ile en çok ilgilenen takımlardan biri.
Özellikle Teknik Direktör Jorge Jesus'un Faslı stoperin transferi için çok istekli olduğu vurgulandı. Hatta Jesus'un 30 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi yapacağı ifade edildi. Jawad El Yamiq, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
1.93 boyundaki oyuncu bu sezon La Liga'da 8 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan El Yamiq'in İspanyol ekibiyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek.