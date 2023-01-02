Fenerbahçe'de transfer hamlesi: Jesus onun için her şeyi yapacak

Fenerbahçe'de gündemin en önemli maddelerinden biri ise stoper transferi.Konuyla ilgili son gelişmeyi Afrika basını duyurdu. Africafootunited'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq ile en çok ilgilenen takımlardan biri.