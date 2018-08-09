Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı
İlk 11'de başladığı Benfica karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Mathieu Valbuena'ya yönetimden uyarı geliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak.
Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında.