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  3. 09 Ağustos 2018 15:25

Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı

Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı

İlk 11'de başladığı Benfica karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Mathieu Valbuena'ya yönetimden uyarı geliyor.


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Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı

Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak.

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Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı

Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'de Valbuena için hesap zamanı

34 yaşındaki oyuncu için son dönemde gündeme gelen diğer opsiyon ise yolları ayırma üzerine...


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