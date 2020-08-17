Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, son dakika gelişmeleri de üst üste geliyor. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertli takım gelecek sezon özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapıyor.
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de nabız yoklamaya devam ediyor.
Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Boşnak yıldız Edin Visca'dan vazgeçmedi.
Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı, bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2011 yılından bu yana Başakşehir'de forma giyiyor. İstanbul temsilcisinde toplam 347 maça çıkan Visca, 100 gol atarken 98 de asist yaptı. (Fotomaç)