Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü, 2024-2025 sezonundan bu yana takımın başında bulunan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Mourinho’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe’de yeni teknik direktör adaylarının kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları...
İSMAİL KARTAL
Persepolis'le sezonun bitmesiyle yollarını ayıran İsmail Kartal, Mourinho'dan önce de Fenerbahçe teknik direktörlük görevini yürütmüş ve 99 puan elde etmişti. Şu an bir takımı çalıştırmayan İsmail Kartal, Fenerbahçe için en ön sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de taraftarların en çok istediği isim İsmail Kartal büyük ihtimalle yeni hoca olacak.
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olan Volkan Demirel, özellikle Süper Lig'de Karagümrük ve Hatayspor ile iyi bir performans göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Bodrum FK'da çalıştıktan sonra görevinden ayrılmıştı.
AYKUT KOCAMAN
Fenerbahçe'de taraftarların aklının bir köşesinde hala Aykut Kocaman var. Uzun süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın camiaya geri dönmesi için müthiş bir baskı var.