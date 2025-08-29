Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu

İSMAİL KARTAL

Persepolis'le sezonun bitmesiyle yollarını ayıran İsmail Kartal, Mourinho'dan önce de Fenerbahçe teknik direktörlük görevini yürütmüş ve 99 puan elde etmişti. Şu an bir takımı çalıştırmayan İsmail Kartal, Fenerbahçe için en ön sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de taraftarların en çok istediği isim İsmail Kartal büyük ihtimalle yeni hoca olacak.