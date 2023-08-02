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  4. Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip!

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip!

Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında ilk sırada yer alan Livakovic transferinde bir rakip çıktı.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip! - Resim: 1

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic’te sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip! - Resim: 2

Dinamo Zagreb forması giyen kaleci Dominik Livakovic’e İspanya’dan dişli bir talip çıktı.

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Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip! - Resim: 3

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin gündeminin ilk sırasında Dominik Livakovic bulunuyordu. Hırvat kalecide Sarı-Lacivertlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip! - Resim: 4

TEKLİF 10 MİLYON EURO
Tuttomercato’nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb’e 10 milyon Euro teklif etti. La Liga temsilcisinin, Bono’nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi.

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