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  3. 30 Mayıs 2020 13:06

Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!

Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!

Yeni sezonun planlaması için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler kadroya katılacak isimler için temaslarını hızlandırırken, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!

Takımda belli bir yaş skalasını oturtmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!

Buna göre takımdan ayrılacak isimlerin merakla beklendiği Fenerbahçe'deki ilk yol ayrımını Gary Medel duyurdu.

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Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gary Medel transferiyle ilgili konuşurken, Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı ve yeni adresini de duyurdu. İşte o açıklamalar...

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