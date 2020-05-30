Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!
Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yol ayrımına geldi.
Yeni sezonun planlaması için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler kadroya katılacak isimler için temaslarını hızlandırırken, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.
Takımda belli bir yaş skalasını oturtmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.
Buna göre takımdan ayrılacak isimlerin merakla beklendiği Fenerbahçe'deki ilk yol ayrımını Gary Medel duyurdu.