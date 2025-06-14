Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu için resmi teklifini yapan siyah beyazlılar beklemeye geçti. Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş'tan süre istedi.