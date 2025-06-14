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Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'e transfer teklifinde bulundu.

Kaynak: TRT Spor
Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı - Resim: 1

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 

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Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı - Resim: 2

İngiltere'den istediği teklifi alamayan yıldız oyuncu rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

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Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı - Resim: 3

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu için resmi teklifini yapan siyah beyazlılar beklemeye geçti. Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş'tan süre istedi. 

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Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı - Resim: 4

“Osayi Samuel’e yıllık 2 milyon avro teklif ettim” diyen Başkan Serdal Adalı, bu rakamın üstüne çıkmayacağını belirtti. Avrupa’dan da teklifler aldığını belirten Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş’a kısa süre içerisinde dönüş yapacağını söyledi.

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