Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'e Süper Lig'den talip çıktı
Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'e transfer teklifinde bulundu.
Kaynak: TRT Spor
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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İngiltere'den istediği teklifi alamayan yıldız oyuncu rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.
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TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu için resmi teklifini yapan siyah beyazlılar beklemeye geçti. Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş'tan süre istedi.
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“Osayi Samuel’e yıllık 2 milyon avro teklif ettim” diyen Başkan Serdal Adalı, bu rakamın üstüne çıkmayacağını belirtti. Avrupa’dan da teklifler aldığını belirten Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş’a kısa süre içerisinde dönüş yapacağını söyledi.
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