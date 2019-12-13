Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesine kanca
Fenerbahçe ocak ayı transfer döneminde, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu. Siyah beyazlı ekibin uzun süredir peşinde olduğu genç yıldız için devreye giren Fenerbahçe, milli oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte sarı lacivertli tak
Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.
Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.
Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...