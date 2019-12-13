SON DAKİKA
DAVUTOĞLU'NDAN AK PARTİ'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Aralık 2019 11:15

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesine kanca

Fenerbahçe ocak ayı transfer döneminde, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu. Siyah beyazlı ekibin uzun süredir peşinde olduğu genç yıldız için devreye giren Fenerbahçe, milli oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte sarı lacivertli tak

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesine kanca

Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.

1/ 15
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesine kanca

Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.

2/ 15
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesine kanca

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...

3/ 15
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesine kanca

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve bu isteklerini yönetime de yapılan toplantıda iletti.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM