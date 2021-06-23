Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın listesindeki golcü için flaş hamle

Ali Koç transfere ilişkin, "6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direk eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi." ifadelerini kullandı.