Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın listesindeki golcü için flaş hamle
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor. Sarı Lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferini daha bitiriyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca transfere ilişkin flaş değerlendirmelerde bulunurken Samatta transferinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve yeni sezonda Serdar Dursun'un dışında forvet transferi yapacaklarını ifade etti.
Ali Koç transfere ilişkin, "6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direk eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, Serdar Dursun transferi için ""Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı." ifadelerini kullandı.