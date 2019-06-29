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  3. 29 Haziran 2019 11:45

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Rodrigues için Fenerbahçe devreye girdi. Rodrigues'in transferi konusunda kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncu ve menajeriyle yapılacak görüşme olumlu sonuçlanırsa

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Garry Rodrigues konusunda bomba bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Rodrigues için Fenerbahçe devreye girdi.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Trt Spor'un haberine göre sarı lacivertli takımın Al Ittihad'la Rodrigues'in transferi konusunda kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Bu anlaşmanın ardından gözler oyuncu ve menajeriyle yapılacak görüşmede.

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