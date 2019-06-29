Fenerbahçe'den bir bomba daha!
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Rodrigues için Fenerbahçe devreye girdi. Rodrigues'in transferi konusunda kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncu ve menajeriyle yapılacak görüşme olumlu sonuçlanırsa
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Rodrigues için Fenerbahçe devreye girdi.
Trt Spor'un haberine göre sarı lacivertli takımın Al Ittihad'la Rodrigues'in transferi konusunda kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi.