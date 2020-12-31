Fenerbahçe'den çifte transfer
Sarı lacivertli takımın bir diğer sıkıntı çektiği pozisyon ise hücum hattı. Burada da yeni transferlerin performansı can sıkarken, başta Perotti ve Samatta'nın sakatlıkları da takviye ihtiyacını doğurdu. Golcülerinden performans alamayan sarı lacivertli takım dümeni Bundesliga'ya kırdı. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, ara transfere de hızlı başlayacak gibi görünüyor.
Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopoulos ile her konuda anlaşma sağlamıştı.