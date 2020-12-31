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  3. 31 Aralık 2020 10:21

Fenerbahçe'den çifte transfer

Sarı lacivertli takımın bir diğer sıkıntı çektiği pozisyon ise hücum hattı. Burada da yeni transferlerin performansı can sıkarken, başta Perotti ve Samatta'nın sakatlıkları da takviye ihtiyacını doğurdu. Golcülerinden performans alamayan sarı lacivertli takım dümeni Bundesliga'ya kırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den çifte transfer

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, ara transfere de hızlı başlayacak gibi görünüyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer

Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopoulos ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer

2021 haziranında sözleşmesi bitecek olan Sokratis için Arsenal'in bonservis talebi de olmadı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer

Ancak gelen bilgilere göre Sokratis'e Napoli de talip oldu.

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