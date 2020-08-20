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  3. 20 Ağustos 2020 15:05

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek dev takas

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek dev takas

Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek dev takas

Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek dev takas

Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek dev takas

Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.

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