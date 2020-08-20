Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek dev takas
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.
Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.