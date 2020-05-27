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  3. 27 Mayıs 2020 12:17

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Sarı-kırmızılı ekiple anlaştı gözüyle bakılan, hatta sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Muriqi, bir anda Sarı Kanaryalar'ın yolunu tutmuştu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.

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