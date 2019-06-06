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  3. 06 Haziran 2019 17:30

Fenerbahçe'den gündemi sallayacak transfer

Fenerbahçe yönetimi Comolli'ye transferde tam yetki verirken, transfer çalışmasında büyük bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal ve kurmaylarıyla görüşen Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü sonunda buldu. .

Fenerbahçe'den gündemi sallayacak transfer

Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Fenerbahçe'den gündemi sallayacak transfer

Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferine verdi.

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Fenerbahçe'den gündemi sallayacak transfer

Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.

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Fenerbahçe'den gündemi sallayacak transfer

Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...

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