Fenerbahçe'den gündemi sallayacak transfer
Fenerbahçe yönetimi Comolli'ye transferde tam yetki verirken, transfer çalışmasında büyük bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal ve kurmaylarıyla görüşen Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü sonunda buldu. .
Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.