Fenerbahçe'den Juan Mata bombası
Sarı-Lacivertliler, G.Saray’dan Serdar Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay, M.United’tan Juan Mata, Chelsea’den Victor Moses, Genk’ten de Dieumerci Ndongala’yı renklerine katmak için uğraşıyor.
ŞİMDİYE kadar sadece Yeni Malatya’dan stoper Sadık Çiftpınar’ı transfer edebilen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmalarına 5 koldan devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler G.Saray’dan S.Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Chelsea’den Viktor Moses, Genk’ten Dieumerci Ndongala ve Manchester United’tan Juan Mata’yı almak için yoğun çaba harcıyor.
10 NUMARAYA İSPANYOL
Fenerbahçe Serdar Aziz’in Galatasaray, Tolgay’ın da Beşiktaş’la olan sorunlarını çözmesini beklerken sürpiz bir şekilde Manchester United’ın İspanyol 10 numarası Juan Mata için harekete geçti.