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  3. 18 Ocak 2019 12:52

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Sarı-Lacivertliler, G.Saray’dan Serdar Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay, M.United’tan Juan Mata, Chelsea’den Victor Moses, Genk’ten de Dieumerci Ndongala’yı renklerine katmak için uğraşıyor.

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

ŞİMDİYE kadar sadece Yeni Malatya’dan stoper Sadık Çiftpınar’ı transfer edebilen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmalarına 5 koldan devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Sarı-Lacivertliler G.Saray’dan S.Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Chelsea’den Viktor Moses, Genk’ten Dieumerci Ndongala ve Manchester United’tan Juan Mata’yı almak için yoğun çaba harcıyor.

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Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

10 NUMARAYA İSPANYOL

Fenerbahçe Serdar Aziz’in Galatasaray, Tolgay’ın da Beşiktaş’la olan sorunlarını çözmesini beklerken sürpiz bir şekilde Manchester United’ın İspanyol 10 numarası Juan Mata için harekete geçti.

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Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Ada medyasında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, son maçlarda teknik direktör Solksjaer’in fazla süre vermediği 30 yaşındaki starı kiralamak için çalışıyor.

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