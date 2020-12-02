Fenerbahçe'den Lemos için sakatlık açıklaması

MR'ı çekilen Lemos'un sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama" tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.