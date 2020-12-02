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  3. 02 Aralık 2020 15:22

Fenerbahçe'den Lemos için sakatlık açıklaması

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçe'nin oyuncusu Mauricio Lemos'un durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den Lemos için sakatlık açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildi.

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Fenerbahçe'den Lemos için sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de Lemos, Josef de Souza’nın müdahalesi ile sakatlandı.

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Fenerbahçe'den Lemos için sakatlık açıklaması

MR'ı çekilen Lemos'un sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama" tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.

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Fenerbahçe'den Lemos için sakatlık açıklaması

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