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  3. 27 Mayıs 2020 10:56

Fenerbahçe'den Mert Hakan'a çılgın teklif!

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.

Fenerbahçe'den Mert Hakan'a çılgın teklif!

Sarı-kırmızılı ekiple anlaştı gözüyle bakılan, hatta sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Muriqi, bir anda Sarı Kanaryalar'ın yolunu tutmuştu.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan'a çılgın teklif!

Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan'a çılgın teklif!

TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan'a çılgın teklif!

Fenerbahçe, ocak ayında sarı-kırmızılılarla yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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