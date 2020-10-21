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  3. 21 Ekim 2020 09:43

Fenerbahçe'den Ozan Tufan hamlesi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem A Milli Takım'da hem de sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan hamlesi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem A Milli Takım'da hem de sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.

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Fenerbahçe'den Ozan Tufan hamlesi

Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.

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Fenerbahçe'den Ozan Tufan hamlesi

Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.

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Fenerbahçe'den Ozan Tufan hamlesi

Ozan Tufan önce özel hayatını düzene soktu. Nişanlandı. Evinin alt katını spor salonuna çeviren milli yıldız gücüne güç kattı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu futbolla zirve yaptı.

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