Fenerbahçe'den Ozan Tufan hamlesi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem A Milli Takım'da hem de sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem A Milli Takım'da hem de sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.
Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.
Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.