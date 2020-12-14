Fenerbahçe'den Sosa'ya: ''İşine bak''
Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Josa Sosa'nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı
İstanbul'a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen adeta o parti senin bu parti benim sürekli dolaşan Arjantinli futboluya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.
DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.
GÖNDERİLME SEÇENEĞİ MASADA Sarı-lacivertli kurmayların Sosa'ya yaptığı uyarının ardından Arjantinli yıldızın yakından takip edileceği açıklandı. Sosa'nın profesyonel davranış göstermemesi durumunda devre arasındaki ara transfer döneminde başka takıma satılması ya da kiralanması seçeneğinin de masada olduğu, Emre Belözoğlu'nun da bu fikirde olduğu gelen haberler arasında.