Fenerbahçe'den Sosa'ya: ''İşine bak''

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.