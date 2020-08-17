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  3. 17 Ağustos 2020 00:45

Fenerbahçe'den Subotic bombası!

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye başladı.

Fenerbahçe'den Subotic bombası!

Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Novak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'den Subotic bombası!

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda doğrudan katkı verecek 2 stoperin takıma kazandırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

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Fenerbahçe'den Subotic bombası!

Buna göre çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk hedef olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u belirlemişti.

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Fenerbahçe'den Subotic bombası!

Lemos'un transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmak için düğmeye bastığı kaydedildi.

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