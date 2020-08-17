Fenerbahçe'den Subotic bombası!
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye başladı.
Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Novak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda doğrudan katkı verecek 2 stoperin takıma kazandırılması yönünde görüş birliğine varıldı.
Buna göre çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk hedef olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u belirlemişti.