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Fenerbahçe'den Talisca transferini bitirecek müjde geldi

Ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi aradğı kaynağı da buldu.

Fenerbahçe'den Talisca transferini bitirecek müjde geldi - Resim: 1

Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca’yı renklerine bağlamak için en zor virajı da döndü.

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Fenerbahçe'den Talisca transferini bitirecek müjde geldi - Resim: 2

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca’yı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler pazarlıklarda sona geldi.

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Fenerbahçe'den Talisca transferini bitirecek müjde geldi - Resim: 3

Suudi Arabistan ekibinin kapıyı 9 milyon Euro’dan açtığı Talisca’da Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro’ya bu transferi tamamlamak istediği belirtilirken, Brezilyalı yıldız için aranan kaynak da bulundu.

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Fenerbahçe'den Talisca transferini bitirecek müjde geldi - Resim: 4

Fenerbahçe’nin sermaye artırımına gideceği ve 35 milyon Euro ile Talisca’nın maliyetini karşılayacağı kaydedildi.

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