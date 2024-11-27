Fenerbahçe'den Talisca transferini bitirecek müjde geldi
Ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi aradğı kaynağı da buldu.
Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca’yı renklerine bağlamak için en zor virajı da döndü.
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca’yı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler pazarlıklarda sona geldi.
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Suudi Arabistan ekibinin kapıyı 9 milyon Euro’dan açtığı Talisca’da Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro’ya bu transferi tamamlamak istediği belirtilirken, Brezilyalı yıldız için aranan kaynak da bulundu.
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Fenerbahçe’nin sermaye artırımına gideceği ve 35 milyon Euro ile Talisca’nın maliyetini karşılayacağı kaydedildi.
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