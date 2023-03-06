Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum
Fenerbahçe Opet forması giyen 2004 doğumlu voleybolcu Arina Fedorovtseva, Türkiye yaşamını anlattı.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, PTT Spor - Fenerbahçe Opet karşılaşması ile devam etti.
1 / 29
Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazandı ve haftayı galibiyetle tamamladı.
2 / 29
Fenerbahçe Opet’in Brezilyalı oyuncusu Ana Cristina De Souza 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Anna Lazareva 16, Hristina Vuchkova 10 sayıyla galibiyette çift hanelere ulaşan isimler oldu.
3 / 29
ZİRVEDE YER ALIYOR
4 / 29