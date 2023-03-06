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  4. Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum

Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum

Fenerbahçe Opet forması giyen 2004 doğumlu voleybolcu Arina Fedorovtseva, Türkiye yaşamını anlattı.

Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum - Resim: 1

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, PTT Spor - Fenerbahçe Opet karşılaşması ile devam etti.  

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Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum - Resim: 2

Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazandı ve haftayı galibiyetle tamamladı.  

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Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum - Resim: 3

Fenerbahçe Opet’in Brezilyalı oyuncusu Ana Cristina De Souza 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Anna Lazareva 16, Hristina Vuchkova 10 sayıyla galibiyette çift hanelere ulaşan isimler oldu.

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Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum - Resim: 4

ZİRVEDE YER ALIYOR

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