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  3. 05 Ağustos 2018 17:45

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

Transfer yapabilmek için kaynak arayışında olan Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici'ye sürpriz bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var.
(Takvim)

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

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