Fenerbahçeli Serdar Aziz'e Fransa'dan talip çıktı

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Ozan Tufan’ı Watford’a kiralayan Fenerbahçe ’de bir futbolcu daha yuvadan uçabilir. Kayserispor’un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar’ı renklerine bağlayan Rennes, şimdi de Serdar için girişimlere başladı.