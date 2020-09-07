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  3. 07 Eylül 2020 23:20

Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu isyanı!

Fenerbahçe resmi hesabından bu sezonki kadro yapılanmasında önemli bir rol oynayan Emre Belözoğlu ile ilgili taraftarı şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu isyanı!

40 YAŞINA GİRDİ 40. yaşına giren Belözoğlu için sarı lacivertli kulübün yaptığı 'doğum günü' paylaşımı da çok konuşulacak türden.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu isyanı!

İKİ PAYLAŞIM Fenerbahçe'de Brezilyalı Jailson ve futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun doğum günleri, yapılan iki paylaşımla kutlandı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu isyanı!

GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Mesajda sadece 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazıldı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu isyanı!

TARAFTAR ŞAŞKIN! Sarı lacivertli taraftarların paylaşımın altına yaptığı yorumlar dikkat çekti. İşte o yorumlar...

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