Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu isyanı!
Fenerbahçe resmi hesabından bu sezonki kadro yapılanmasında önemli bir rol oynayan Emre Belözoğlu ile ilgili taraftarı şaşırtan bir paylaşım yaptı.
40 YAŞINA GİRDİ 40. yaşına giren Belözoğlu için sarı lacivertli kulübün yaptığı 'doğum günü' paylaşımı da çok konuşulacak türden.
İKİ PAYLAŞIM Fenerbahçe'de Brezilyalı Jailson ve futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun doğum günleri, yapılan iki paylaşımla kutlandı.
GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Mesajda sadece 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazıldı.