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  3. 21 Eylül 2018 11:55

Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyonlar !

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçta taraftarları isyan ettiren pozisyonlar, sosyal medyaya da damga vurdu.

Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyonlar !

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüzün hakimken taraftarların futbolculara olan tepkisi ise dinmiyor.

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Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyonlar !

Hırvatistan deplasmanında sergilenen kötü performansın faturası savunma oyuncularıne kesilirken yapılan bariz hatalar ise sosyal medyada gündeme oturdu.

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Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyonlar !

Fenerbahçe'nin savunmadaki düzensizliği ve yapılan basit hatalar sonucunda farklı bir yenilgi alınması sarı lacivertli taraftarları adeta çileden çıkardı.

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Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyonlar !

Yenilen 4 gole rağmen bir o kadarını da kaçıran Dinamo Zagreb karşısında Fenerbahçeli oyuncuların mücadele konusunda eksik kalması taraftarların en çok şikayet ettiği konulardan biri oldu.

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