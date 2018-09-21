Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyonlar !
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçta taraftarları isyan ettiren pozisyonlar, sosyal medyaya da damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüzün hakimken taraftarların futbolculara olan tepkisi ise dinmiyor.
Hırvatistan deplasmanında sergilenen kötü performansın faturası savunma oyuncularıne kesilirken yapılan bariz hatalar ise sosyal medyada gündeme oturdu.
Fenerbahçe'nin savunmadaki düzensizliği ve yapılan basit hatalar sonucunda farklı bir yenilgi alınması sarı lacivertli taraftarları adeta çileden çıkardı.