  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Haziran 2020 09:31

Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.

Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.

1/ 21
Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddiası büyük yankı uyandırdı.

2/ 21
Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olası transferi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öte yandan Fenerbahçe son dönemde Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i kadrosuna kattı. İşte sosyal medyadaki Sinan Gümüş tepkileri... İşte o yorumlar...

3/ 21
Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM