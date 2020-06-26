Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olası transferi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öte yandan Fenerbahçe son dönemde Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i kadrosuna kattı. İşte sosyal medyadaki Sinan Gümüş tepkileri... İşte o yorumlar...