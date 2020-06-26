Fenerbahçeliler isyan etti! ''Sırada Melo mu var?''
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.
Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddiası büyük yankı uyandırdı.
Bir dönem Galatasaray'da oynayan Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olası transferi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öte yandan Fenerbahçe son dönemde Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i kadrosuna kattı. İşte sosyal medyadaki Sinan Gümüş tepkileri... İşte o yorumlar...