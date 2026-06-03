Fenerbahçe'nin 120. yıla özel yeni sezon formaları görücüye çıktı

Fenerium’dan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel ise, “2001 yılında kurulan Fenerium, sadece futbol veya spor markasının olmasının ötesinde çok önemli bir perakende markası olarak yoluna devam etti. 2021 yılından bu yana Fenerium’un euro bazında en yüksek satışı yaptığı sezonu tamamlamış durumdayız. Bu başarı Sayın Başkanımız Sadettin Saran’a ait. Çünkü Başkanımız bize Fenerium’un veriminin ve cirolarının artırılmasında çok büyük destek verdi ve yolumuzu açtı. Tabii ki Fenerium Genel Müdür Bahadır Baştüzel ve muhteşem bir ekibi var. Özellikle refleks ürün… Asensio pas veriyor, iki saat sonra içerik Fenerium’da paylaşılıyor ve gece 12’de ürün satışa çıkıyor. Bunu yapan ekip gerçekten güzel bir ekip. Bu yıl özellikle e-ticarette yüzde 102’lik bir artış sağladık. Adet satışımızda da şubat ayına kadar olan dönem için ondan sonraki dönem SPK kısıtlamalarında olduğu için açıklayamıyoruz. 350 bin adet civarında artı bir satışla kapadık. Bunun çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Forma teknik sponsorumuz adidas ile Fenerium tasarım ekibi 120’nci yıl formasını tasarladı. Bu formalar Fenerbahçe’nin milli mücadeleden başlayan mücadeleci ruhunu yansıtıyor. Son olarak Fenerium yönetimine tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.