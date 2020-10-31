Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül pişmanlığı!
Süper Lig'e baştan aşağı yenilenmiş kadrosu ile başlayan Fenerbahçe, sezona iyi bir giriş yaptı. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, 4 yıl aranın ardından takıma geri döndü.
Milliyet'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Gökhan Gönül'in ikinci dönemi herkesi kendine hayran bırakıyor.
4 yıllık aranın ardından sarı-lacivertli formaya geri dönen tecrübeli sağ bek, gösterdiği performans, ortaya koyduğu liderlik ve sahaya yansıttığı hırsıyla, 'sanki hiç ayrılmamış' yorumlarını yaptırıyor.
Beşiktaş'ta 2016-2020 arası oynadıktan sonra tekrar Fenerbahçe'de olmak isteyen ve daha da ilerisinde futbol yaşantısını noktaladığında Kadıköy'de olmayı hedefleyen Gökhan, herkesin övgüsünü topluyor.