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  3. 31 Ekim 2020 12:35

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül pişmanlığı!

Süper Lig'e baştan aşağı yenilenmiş kadrosu ile başlayan Fenerbahçe, sezona iyi bir giriş yaptı. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, 4 yıl aranın ardından takıma geri döndü.

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül pişmanlığı!

Milliyet'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Gökhan Gönül'in ikinci dönemi herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül pişmanlığı!

4 yıllık aranın ardından sarı-lacivertli formaya geri dönen tecrübeli sağ bek, gösterdiği performans, ortaya koyduğu liderlik ve sahaya yansıttığı hırsıyla, 'sanki hiç ayrılmamış' yorumlarını yaptırıyor.

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül pişmanlığı!

Beşiktaş'ta 2016-2020 arası oynadıktan sonra tekrar Fenerbahçe'de olmak isteyen ve daha da ilerisinde futbol yaşantısını noktaladığında Kadıköy'de olmayı hedefleyen Gökhan, herkesin övgüsünü topluyor.

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül pişmanlığı!

Kaptanlık görevini üstlenen, saha içi ve dışında takım arkadaşlarını toplayıp birleştiren ve teknik heyetin adeta sahadaki yardımcısı gibi sorumluluğu alan deneyimli yıldız, kulüp tarihine adını yazdırıyor.

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