Fenerbahçe'nin güzel yengesi, taraftarı kızdırdı
Mergim Berisha'nın eşi sosyal medyada yine taraftarla diyaloğa girdi. Ancak verdiği cevap bu kez hoş karşılanmadı.
Vesa Berisha, Giresun maçında net fırsatları kaçıran Berisha hakkında yazılan eleştiriler için sert cevap verdi.
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Performansı nedeniyle son zamanlarda hedef tahtası olan Mergim Berisha'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Her geçen hafta performansı geriye giden 23 yaşındaki forvet, Giresunspor maçında kaçırdıklarıyla taraftarı çıldırttı.
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Daha önce Sarı-Lacivertli taraftarlarla gerilim yaşayan Berisha'nın eşi Vesa Berisha, bu kez çok daha sert bir polemik yaşadı.
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