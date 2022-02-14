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Fenerbahçe'nin güzel yengesi, taraftarı kızdırdı

Mergim Berisha'nın eşi sosyal medyada yine taraftarla diyaloğa girdi. Ancak verdiği cevap bu kez hoş karşılanmadı.

Fenerbahçe'nin güzel yengesi, taraftarı kızdırdı - Resim: 1

Vesa Berisha, Giresun maçında net fırsatları kaçıran Berisha hakkında yazılan eleştiriler için sert cevap verdi.

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Fenerbahçe'nin güzel yengesi, taraftarı kızdırdı - Resim: 2

Performansı nedeniyle son zamanlarda hedef tahtası olan Mergim Berisha'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Fenerbahçe'nin güzel yengesi, taraftarı kızdırdı - Resim: 3

Her geçen hafta performansı geriye giden 23 yaşındaki forvet, Giresunspor maçında kaçırdıklarıyla taraftarı çıldırttı.

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Fenerbahçe'nin güzel yengesi, taraftarı kızdırdı - Resim: 4

Daha önce Sarı-Lacivertli taraftarlarla gerilim yaşayan Berisha'nın eşi Vesa Berisha, bu kez çok daha sert bir polemik yaşadı.

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