Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip var: Sürpriz isme rekor bonservis
Geçtiğimiz günlerde Almanya Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, 2 yıldızını rekor ücret ile satmayı planlıyor.
AVRUPA DEVİ TRANSFER İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Fenerbahçe'de Frey ile ayrılığı açıklarken bonservis konusunda bilgi vermedi. Fenerbahçeli 3 yıldıza daha talip çıktı. Avrupa devi transfere son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ciddi bir bonservis geliri elde etmek üzere. İşte yaşananlar...
FREY İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe'de İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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Son dakika - Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz isme rekor bonservis, İstanbul'a geliyorlar
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp Frey ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe'de Frey'in ardından 3 ayrılık daha kapıda. Dünya devi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...
Skorer / Sporx
• 18 Haziran 2021 - 14:04• Son Güncelleme: 18 Haziran 2021 - 14:04
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AVRUPA DEVİ TRANSFER İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Fenerbahçe'de Frey ile ayrılığı açıklarken bonservis konusunda bilgi vermedi. Fenerbahçeli 3 yıldıza daha talip çıktı. Avrupa devi transfere son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ciddi bir bonservis geliri elde etmek üzere. İşte yaşananlar...
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FREY İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe'de İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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SERDAR DURSUN İMZA ATTI
Frey'in ayrılığı sonrası gözler kadrodaki diğer isimlere çevrildi. Forvet bölgesinde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Beklentileri karşılayamayan Samatta'nın durumu merak edilirken sarı-lacivertli takımda 2 isme birden talip çıktı
AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE
Sarı-Lacivertliler, sezona iki genç kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer ile başlamayı planlıyordu. Ancak her iki kaleci de Avrupa’dan takımların takibine girdi. Ajax, Altay Bayındır’ı uzun süredir takip ediyordu.