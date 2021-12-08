Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar'dan nefes kesen pozlar
Fenerbahçe Kadın Futbol Kulübü'nün kalecisi Ezgi Çağlar fit vücudu ve iddialı pozları instagram'ı salladı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Kulübü'nün kalecisi Ezgi Çağlar'dan akılları baştan götüren bir paylaşım geldi.
1 / 19
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Kulüpleri karşı karşıya geldi.
2 / 19
Maçtaki performansı çok beğebilen başarılı futbolcu Ezgi Çağlar maç sonrası sosyal medya hesbaından cesur bir paylaşım yaptı.
3 / 19
Fit vücudu ile poz veren Ezgi Çağlar, adeta dudak ısırttı.
4 / 19