Fenerbahçe'nin servet ödediği Ederson için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson'un devre arasında sışatına sıcak bakıldığı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinde önemli rol oynayan Hakan Bilal Kutlualp'in Ederson ile ilgili kullandığı ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı.

Kutlualp açıklamasında "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız. Bir kaleci, yıllık 11 milyon Euro maaşı var. Bunlar sürdürebilir şeyler değil." ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Bilal Kutlualp'in yaptığı açıklamaların yönetimin bilgisi dahilinde olduğu kaydedildi.

