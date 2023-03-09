Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide

Bu kapsamda sarı lacivertlilerin maça nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı da belli oldu. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de orta sahada son oynanan Yukatel Kayserispor maçından farklı olarak Crespo yerine Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc görev yapacak.