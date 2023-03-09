Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçının ilk 11'ini belirledi. Jesus, Kayserispor maçından farklı olarak Crespo yerine Miha Zajc'i oynatmayı planlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile bugün karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleden avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlıyor.
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Bu kapsamda sarı lacivertlilerin maça nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı da belli oldu. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de orta sahada son oynanan Yukatel Kayserispor maçından farklı olarak Crespo yerine Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc görev yapacak.
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Altay Bayındır
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Ferdi Kadıoğlu
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