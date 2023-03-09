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  4. Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide

Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçının ilk 11'ini belirledi. Jesus, Kayserispor maçından farklı olarak Crespo yerine Miha Zajc'i oynatmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile bugün karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleden avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlıyor. 

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Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide - Resim: 2

Bu kapsamda sarı lacivertlilerin maça nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı da belli oldu. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de orta sahada son oynanan Yukatel Kayserispor maçından farklı olarak Crespo yerine Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc görev yapacak. 

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Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide - Resim: 3

Altay Bayındır

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Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i belli oldu: En kritik değişim tek mevkide - Resim: 4

Ferdi Kadıoğlu

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