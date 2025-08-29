Fenerbahçe'nin tazminat canavarı Mourinho'ya ödeyeceği rakam belli oldu
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adamın sarı lacivertlilerden alacağı tazminat belli oldu. İşte Moruinho'nun kariyeri boyunca aldığı tüm tazminatlar...
2007 Chelsea: 21 MİLYON EURO
İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı.
2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti.
2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı. Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı.
2013 Real Madrid: 20 MİLYON EURO
Inter'de yaşadığı başarıların ardından Real Madrid'le sözleşme imzalayan Jose Mourinho, İspanyol ekibini 3 sezon çalıştırdı.
Madrid temsilcisinin başında 2011-2012 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşayan Portekizli teknik direktör, 3 yıl üst üste şampiyon olan Barcelona'nın da hegemonyasına son verdi. Real Madrid, aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde Bayern Münih'e elenerek veda etti. Mourinho, Real Madrid'le 2011 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülü kazandı.
2015 Chelsea: 14.5 MİLYON EURO
Real Madrid serüveninin ardından eski takımı Chelsea'yla anlaşan Jose Mourinho, ilk sezonunda Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterdi. Chelsea, bu turda, Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi.
Bir sonraki sezon Chelsea, Mourinho önderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa uzanırken, Londra temsilcisi bu şampiyonlukta da iç sahada yenilgi yaşamamasıyla dikkati çekti. İngiltere Premier Lig'de toplam 6 kez şampiyon olan Chelsea, bu şampiyonlukların 3'ünü Jose Mourinho'yla yaşadı.
2018 Manchester United: 20 MİLYON EURO
Chelsea'nin ardından Manchester United'a imza atan Jose Mourinho, takımın başında ligde istediği sonuçları alamasa da UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı.
A Grubu'nda Feyenoord, Zorya ve Fenerbahçe'yle eşleşen Manchester United, sarı-lacivertli rakibini İngiltere'de 4-1 yenerken, İstanbul'daki maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Manchester United, gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Saint Etienne, Anderlecht, Celta Vigo ve Ajax'ı geçerek kupaya uzanmayı başardı.