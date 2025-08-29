Fenerbahçe'nin tazminat canavarı Mourinho'ya ödeyeceği rakam belli oldu

2015 Chelsea: 14.5 MİLYON EURO

Real Madrid serüveninin ardından eski takımı Chelsea'yla anlaşan Jose Mourinho, ilk sezonunda Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterdi. Chelsea, bu turda, Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi.

Bir sonraki sezon Chelsea, Mourinho önderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa uzanırken, Londra temsilcisi bu şampiyonlukta da iç sahada yenilgi yaşamamasıyla dikkati çekti. İngiltere Premier Lig'de toplam 6 kez şampiyon olan Chelsea, bu şampiyonlukların 3'ünü Jose Mourinho'yla yaşadı.