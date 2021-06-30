Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe yönetiminden dün yapılan açıklamada, “Teknik direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. İmza aşamasına gelinse de sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sürecin bitmesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır”ifadeleri yer almıştı.