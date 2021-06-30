Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu
TRT Haber, Fenerbahçe'nin teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardığını ileri sürdü.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un son 2 sezondur İtalyan ekibi Roma’yı çalıştıran ve sözleşmesi yarın sona erecek olan 48 yaşındaki Portekizli teknik adamla anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü dün ilan etmesi bekleniyordu ancak kulüp bir açıklama yaparak açıklamanın "birkaç gün içerisinde" yapılacağını belirtmişti.
Fenerbahçe yönetiminden dün yapılan açıklamada, “Teknik direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. İmza aşamasına gelinse de sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sürecin bitmesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır”ifadeleri yer almıştı.
PAULO FONSECA KİMDİR ?
Portekizli Mozambik'in Nampula kentinde asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında 1 yaşındaydı. 14 yıl profesyonel futbol oynadı, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başladı ve 1995-96 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçti.