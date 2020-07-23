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  3. 23 Temmuz 2020 09:55

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri de forvet mevkisi...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan

Vedat Muriqi'nin bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan

Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan

Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

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