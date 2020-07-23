Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri de forvet mevkisi...
Vedat Muriqi'nin bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.
Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.