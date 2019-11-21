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  3. 21 Kasım 2019 11:41

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Volkan Demirel buldu

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, futbolcu avına çıktı. Genç yardımcı Demirel, hayran kaldığı o golcünün ismini Ersun Yanal'a verdi. Devre arasında bir golcü transferi daha yapması beklenen Fenerbahçe'de, teknik heyet Demi

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Volkan Demirel buldu

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Volkan Demirel buldu

Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Volkan Demirel buldu

Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Volkan Demirel buldu

Fenerbahçe'de oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklendi. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi EURO 2020 elemelerini izleyip raporunu hazırladı.

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