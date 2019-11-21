Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Volkan Demirel buldu
Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, futbolcu avına çıktı. Genç yardımcı Demirel, hayran kaldığı o golcünün ismini Ersun Yanal'a verdi. Devre arasında bir golcü transferi daha yapması beklenen Fenerbahçe'de, teknik heyet Demi
Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı.
Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor.