Fenerbahçe'nin yeni sezon forması ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar internete sızdı. Tasarımı beğenmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, ''Şaka mı bu?'' diyerek tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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Kısa sürede binlerce taraftardan etkileşim alan forma tasarımı sarı-lacivertli renklere gönül verenleri memnun etmedi. Tasarımdan hoşlanmayan taraftarlar, iddiaların asılsız çıkmasını temenni etti.
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Formada 5 yıldız detayı göze çarparken, göğüs sponsorunun ise "Otokoç" olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da görücüye çıkarması bekleniyor.
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