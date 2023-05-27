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Fenerbahçe'nin yeni sezon forması ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar internete sızdı. Tasarımı beğenmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, ''Şaka mı bu?'' diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 

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Fenerbahçe'nin yeni sezon forması ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Kısa sürede binlerce taraftardan etkileşim alan forma tasarımı sarı-lacivertli renklere gönül verenleri memnun etmedi. Tasarımdan hoşlanmayan taraftarlar, iddiaların asılsız çıkmasını temenni etti.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon forması ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Formada 5 yıldız detayı göze çarparken, göğüs sponsorunun ise "Otokoç" olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da görücüye çıkarması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon forması ortalığı karıştırdı - Resim: 4
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