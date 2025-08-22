Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez İstanbul'da
Fenerbahçe'nin kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki futbolcu Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin, kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Londra'dan kalkan özel uçakla saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yapan Alvarez ve ailesini, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı.
27 yaşındaki orta saha, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. 2024-2025 sezonunda West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta görev alan Alvarez, 1 asist yaptı.
