Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran İstanbul'da

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı.