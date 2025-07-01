Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran İstanbul'da
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran, İstanbul'a geldi.
Kaynak: DHA/İHA
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı.
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Prensip anlaşmasına varılan genç golcü, transfer işlemlerini tamamlamak için özel uçakla saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
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21 yaşındaki futbolcu gerekli kontrollerin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek alandan ayrıldı.
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Duran, helikopterle önce Kalamış’a daha sonra ise forma lansmanının yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geçecek.
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