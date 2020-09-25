Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!
Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Nazım Sangare açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki ortamı anlatan Sangare, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.
Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Nazım Sangare açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki ortamı anlatan Sangare, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.
İşte Sangare'nin açıklamaları... "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, Ali Koç'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak.
Gökhan Gönül çok tecrübeli bir oyuncu. Takıma ağabeylik yapıyor. Fenerbahçe'ye kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim.