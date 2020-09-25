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  3. 25 Eylül 2020 19:45

Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!

Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Nazım Sangare açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki ortamı anlatan Sangare, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!

Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Nazım Sangare açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki ortamı anlatan Sangare, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!

İşte Sangare'nin açıklamaları... "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, Ali Koç'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak.

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Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!

Gökhan Gönül çok tecrübeli bir oyuncu. Takıma ağabeylik yapıyor. Fenerbahçe'ye kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim.

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Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak istiyorum. Belki ilk başta olmaz ama ben idmanda %100'ümü vereceğim.

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