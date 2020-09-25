Fenerbahçe'nin yeni transferinden Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!

İşte Sangare'nin açıklamaları... "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, Ali Koç'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak.