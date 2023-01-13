Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e Avrupa'dan talip çıktı!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Arda Güler için teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin altın yeteneği Arda Güler'e İtalya'dan talip var.
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Avrupa'da birçok dev kulübün listesini süsleyen Arda Güler, bir süredir kendisini takip eden Napoli'nin yakın markajına girdi.
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Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Napoli bir süredir gözlemcileri aracılığıyla takip ettiği Arda Güler için teklif yapmayı planlıyor.
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Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin bir süredir genç oyuncuyu izlediği ve transferde bizzat devreye gireceği iddia edildi.
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